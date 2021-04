Česko zůstane poslední zemí v Evropě, která posílá ohrožené a znevýhodněné malé děti do ústavů. Poslanci v pátek zřejmě nezakážou jejich umisťování do kojeneckých ústavů od roku 2022. Říkají, že je to moc narychlo a že je potřeba o zrušení ústavů ještě diskutovat.