Libyjská pobřežní stráž zachránila ze Středozemního moře 108 migrantů

Libyjská pobřežní stráž zachránila 108 lidí, jejichž loď se ve Středozemním moři na cestě do Evropy dostala do potíží. Podle agentury DPA to dnes oznámil mluvčí pobřežní stráže.

Uprchlíci z afrických zemí vyslali nouzový signál zhruba 40 kilometrů západně od libyjské metropole Tripolis.

Francouzská nezisková organizace SOS Méditerranée před týdnem informovala o havárii jiné lodi s migranty, která se potopila nedaleko Tripolisu. Pasažéři podle organizace marně vysílali nouzové signály, utopilo se nejspíš až 130 lidí. Libyjská pobřežní stráž a agentura Frontex ale odmítly, že by tragédii zavinily svou pozdní reakcí.

Uprchlíci se z Libye i přes nebezpečí vydávají mnohdy na malých gumových člunech k evropskému pobřeží. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uvádí, že letos při pokusu překonat Středozemní moře zahynulo nejméně 453 migrantů, přes 350 z nich u libyjského pobřeží. (ČTK)