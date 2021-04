V regionech s nízkou nákazou se od pondělí venku obnoví školní tělocvik

Část dětí v Česku bude moci mít od pondělí ve škole opět tělocvik. Povolen bude jen venku, a to v krajích, kde se vrátí děti rotačně na druhý stupeň základních škol. Ve zbytku Česka bude dál zakázán uvnitř i venku s výjimkou školek a škol se sportovním zaměřením.

Vyplývá to z vyjádření náměstkyně ministerstva školství Pavly Katzové na dnešním jednání sněmovního školského výboru a z informací, které úřad v úterý rozeslal do škol. Materiál má ČTK k dispozici.

Cvičení při tělocviku zakázala vláda kvůli zhoršení epidemie už na podzim. Doporučila školám místo něj procházky venku. Od 5. října měl výjimku z omezení jen první stupeň základních škol, od listopadu se nařízení rozšířilo i na něj.

Vláda v pondělí avizovala, že se od příštího týdne otevře druhý stupeň základních škol v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. Třídy se tam budou střídat po týdnu ve škole a doma. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) dnes řekl, že uvolnění by se mohlo týkat také Prahy, Středočeského a možná i Libereckého kraje. Tyto regiony by měly dosáhnout týdenního průměru pod 100 na 100.000 nakažených. Současný průměr za celou ČR je 151. Definitivně rozhodne vláda ve čtvrtek.

V krajích, kde se druhý stupeň otevře, bude nově tělocvik zakázán jen uvnitř. Cvičení žáků venku bude povolené, plyne z informací ministerstva. Opatření bude platit pro všechny školy a školská zařízení v daných krajích. Podmínkou tělocviku venku bude to, aby se nepotkávaly děti z různých tříd. Počet dětí ve skupině omezený nebude. Kromě toho bude pro tělocvik platit výjimka z jinak povinného nošení roušek či respirátorů.

V regionech s výskytem nákazy pod 100 případů na 100.000 lidí za sedm dní tak podle Katzové budou pro cvičení venku příznivější podmínky než v amatérském dětském sportu. Důvodem je podle Katzové právě to, že jsou žáci ve školách v homogenních skupinách a jsou pravidelně testováni na covid-19.

Arenberger v pondělí uvedl, že od příštího týdne by mohlo venku trénovat v dětském amatérském sportu společně až dvacet sportovců do 18 let. V těchto větších skupinách by byly povinné testy, přičemž by se uznávaly i ty ze škol.

Nyní může společně sportovat venku maximálně dvanáct lidí. Platí, že stačí prostor 15 metrů čtverečních na jednoho sportovce a například na rozlehlém fotbalovém hřišti může být skupin víc. Stejný plošný parametr by v mládežnickém sportu platil i nadále. Dvacetičlenná skupina by tak potřebovala sportoviště o rozloze minimálně 300 metrů čtverečních, což je například patnáct krát dvacet metrů. (ČTK)