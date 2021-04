Správa rezerv znovu vypsala zakázku na testy do školy

Správa rezerv znovu vypsala zakázku na dodání 5,6 milionu testů na covid-19 do škol. Minulý tendr zrušila, protože zájemci nesplnili zadávací podmínky.

Řekl to její předseda Pavel Švagr. Nyní podle Švagra požaduje ministerstvo školství dodání 2,8 milionu testů do pondělí 17. května a dalších 2,8 milionu testů do pondělí 24. května.

Z úterních odpovědí zástupců Asociace ředitelů základních škol na dotaz ČTK vyplývá, že základní školy mají zásoby antigenních testů od státu na testování žáků a učitelů na covid-19 zhruba do 7. května. Část testů jim zřejmě zbyde i do týdne od 10. května, na otestování všech dětí a zaměstnanců ve školách asi už stačit nebude. Náměstkyně ministra školství Pavla Katzová dnes řekla, že další postup pro zajištění povinného testování na covid-19 ve školách by se měl vyjasnit na čtvrtečním jednání vlády. Úřad podle ní v tuto chvíli nechce, aby si školy začaly testy pořizovat samy. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) dnes uvedl, že i kdyby testy k dispozici nebyly, školy se určitě zavírat nebudou. (ČTK)