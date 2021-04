Předseda Pirátů Ivan Bartoš po jednání s prezidentem Zemanem zopakoval, že jedinou cestu nyní vidí v rozpuštění Sněmovny a ve vypsání předčasných voleb.

Ivan Bartoš. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Je přesvědčený, že by prezident v případě zajištění 120 hlasů poslanců Sněmovnu rozpustil. „Já jsem přesvědčen, že prezident v takové situaci konat musí. Pokud by se prezident řídil Ústavou, tento krok udělá,“ řekl s tím, že prezident toto dále nekomentoval.

Hlasování o nedůvěře vládě, které prosazuje koalice Spolu, podle koalice Pirátů a STAN není cestou. „Krok je v tuto chvíli nelogický, na tom, kdo by vládnul v České republice, by se nic neměnilo,“ řekl. Vyslovení nedůvěry vládě by podle něj znamenalo na české politické scéně chaos.

Prezident Zeman v neděli uvedl, že by v případě vyslovení nedůvěry vládě nechal kabinet Andreje Babiše dovládnout v demisi.