Bavorsko od středy nebude vyžadovat testy od lidí, kteří mají ukončené očkování proti covidu

Bavorsko od středy nebude vyžadovat testy od lidí, kteří mají ukončené očkování proti nemoci covid-19. Dnes to na tiskové konferenci po jednání zemské vlády oznámil bavorský premiér Markus Söder.

Hovořil také o odpuštění karantény pro plně vakcinované. Zda tato výjimka bude platit rovněž od středy, není jasné. ČTK se dosud nepodařilo od úřadu bavorské zemské vlády a ani od bavorského ministerstva zdravotnictví získat upřesňující vysvětlení. Toto zvýhodnění by usnadnilo dojíždění za prací i českým pendlerům, pokud již očkování podstoupili.

„Dnes jsme se dohodli, že v předstihu před celoněmeckým opatřením nebudeme vyžadovat testy od těch, kdo již byli dvakrát očkováni. Nedávalo by žádný smysl chtít dodatečné testy po někom, kdo byl dvakrát očkován,“ řekl Söder.

„Míříme i na cestování, na vstupní karanténu. Kdo je dvakrát očkován, tak do ní nemusí. A to se týká i karantény po kontaktu (s infikovanými),“ řekl rovněž Söder. Vládní tiskové prohlášení ale toto zvýhodnění, o kterém premiér mluvil, nezmiňuje. O karanténě se nezmínila ani tisková agentura DPA. Naopak deník Augsburger Allgemeine dnes po tiskové konferenci napsal, že očkovaní nebudou muset předkládat například v kadeřnictví testy a nebudou muset při vstupu do Bavorska do karantény. Totéž o karanténě uvedly zpravodajské portály inFranken.de nebo Merkur. (ČTK)