Trump se na léto odstěhuje z Floridy do New Jersey

Bývalý americký prezident Donald Trump se v květnu chystá dočasně odstěhovat ze svého golfového klubu Mar-a-Lago na Floridě do jiného ze svých golfových klubů, který se nachází ve městě Bedminster ve státu New Jersey.

Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný informovaný zdroj.

Trump se přestěhoval na Floridu hned po svém odchodu z Bílého domu, ačkoli většinu svého života strávil v New Yorku. Mar-a-Lago se pravidelně od května do podzimu zavírá, a tak se exprezident na léto přesune do klubu v Bedminsteru, kde často pobýval i za svého působení v Bílém domě. Podle Reuters mu to umožní vyhnout se úmorným vedrům, jež v létě na jihu Floridy panují.

Po lednovém odchodu z funkce zůstal Trump ve srovnání s jinými exprezidenty politicky nezvykle čilý; do Mar-a-Lago si pravidelně zval svoje příznivce z řad republikánských politiků a pro vybrané z nich pořádá sbírkové akce na podporu jejich kampaní. Zavázal se, že pomůže Republikánské straně k vítězství v kongresových volbách v roce 2022 a stále nevyloučil, že se v roce 2024 bude znovu ucházet o druhý prezidentský mandát. Podle průzkumů je Trump mezi republikánskými voliči stále s přehledem nejpopulárnější ze všech vrcholných činitelů strany.

Začátkem dubna se na veřejnost dostala první fotografie Trumpovy pracovny po odchodu z Bílého domu, které média věnovala značnou pozornost – magazín Politico například přinesl podrobnou analýzu všech předmětů, které byly na fotografii vidět.

Trumpův klub v Bedminsteru byl původně vybrán jako dějiště prestižního golfového turnaje PGA Championship v roce 2022. Po lednových nepokojích v Kapitolu, které podle mnohých tehdy ještě prezident Trump vyvolal svou štvavou rétorikou a nepodloženým tvrzením o volebních podvodech, se však organizátoři rozhodli místo turnaje změnit. Exprezident tím podle pozorovatelů přišel o značné zisky, golfové kluby přitom tvoří asi třetinu příjmů jeho podnikání. (ČTK)