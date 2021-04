Rektor UK Tomáš Zima požaduje, aby vláda od začátku května umožnila očkování akademiků. Podle něj se na ně zapomnělo

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima požaduje, aby vláda a ministerstvo zdravotnictví od začátku května umožnily očkování akademiků. Dosud se podle něj na tuto prioritní skupinu zapomínalo.

Podle strategie očkování z ledna měli akademičtí pracovníci vysokých škol dostat přednost při očkování proti covidu-19 podobně jako zaměstnanci nižších stupňů škol. Zařazeni byli do prioritní skupiny 1B, tedy hned po lidech s nejvyšší prioritou, jako jsou zdravotníci a nejstarší lidé. Zaměstnanci v regionálním školství se mohli k očkování přednostně registrovat od 27. února do 28. března. Profesní skupina akademiků se ale zatím prioritně neočkuje.

Zima připomněl, že vysoké školy od pondělí obnovily praktickou výuku pro poslední ročníky a čekají je přijímací zkoušky nebo státnice. „Jistě nejen akademická obec Univerzity Karlovy (UK), ale i široká veřejnost, nechápe, proč se ve věci očkování zapomnělo na skupinu vysokoškolských pedagogů a zaměstnanců, kterých je na UK kolem 11 000 osob,“ uvedl.

Vysokoškolští pracovníci podle něj plně chápali nutnost přednostního očkování nejohroženějších skupin obyvatel a trpělivě čekali i při očkování učitelů z regionálního školství. Nyní ale také musí prezenčně fungovat a stát je před nákazou nechrání.

„Považuji to za další ukázku nedostatečného plánování a podceňování významu vzdělávání, které je podle vládních proklamací prioritou,“ uvedl. Podle něj je již nyní jisté, že navzdory všemu úsilí univerzita nebude moct uspokojivě dohnat absenci praktické výuky. Zároveň je podle něj otázkou, kdy se tedy vysoké školy budou moct otevřít naplno.

„Očekávám proto, že ministerstvo zdravotnictví a vláda zařadí do priorit skupinu vysokoškolských pedagogů tak, aby bylo možné od začátku května jejich očkování. Jsme připraveni se na rychlém řešení této situace podílet, abychom tak zabránili dalším nevratným škodám ve vysokoškolském vzdělávání,“ sdělil rektor.

Na to, že vysoké školy stále čekají na prioritní očkování, upozornila v polovině dubna i Česká konference rektorů (ČKR). „ČKR apeluje na Vládu ČR, aby co nejvíce urychlila očkovací proces. Bez proočkovaných akademických a neakademických pracovníků bude obtížné zajistit přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 i státní závěrečné zkoušky.

ČKR připomíná, že vysoké školy zajišťují výuku více než 300 000 studentů; společenské a ekonomické ztráty spojené s omezením aktivit vysokých škol jsou pro budoucnost této země devastující,“ uvedli rektoři ve svém usnesení.

V současnosti se k očkování proti covidu-19 mohou registrovat lidé od 60 let. Od středy se věková hranice sníží na 55 let. Bez ohledu na věk mají nárok na očkování preferované profese, jako zdravotníci, sociální pracovníci nebo lidé z kritické infrastruktury. Do poloviny května se mohou hlásit také mladší chroničtí pacienti. (ČTK)