Korespondenční volbou se má Senát zabývat až na podzim

Senát by podle své komise pro krajany měl navrhnout korespondenční hlasování pro Čechy v cizině až nové Sněmovně v povolebním složení. Týkat by se měla nejen volby poslanců, ale i volby prezidenta.

Vyplývá to z dnešního stanoviska komise, kterým se Senát bude zabývat pravděpodobně ve středu v souvislosti s volební novelou.

Především senátoři z klubu Starostů chtějí do aktuální novely doplnit hlasování poštou pro české občany v zahraničí, aby jej mohli využít již při říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Dolní parlamentní komora ale obdobné návrhy odmítla. Proti byli hlavně poslanci stran, které nejsou u krajanů příliš v oblibě. K důvodům nynějšího odmítnutí patřila také nutnost rychle volební pravidla doplnit v návaznosti na verdikt Ústavního soudu tak, aby se sněmovní volby mohly uskutečnit v plném rozsahu.

Senát by měl podle krajanské komise vyjádřit nad přístupem Sněmovny lítost. Komise chce proto do letošního září připravit návrh na korespondenční volbu tak, aby jej Senát mohl předložit Sněmovně před koncem roku. Měl by prosazovat, „aby korespondenční hlasování našich občanů v zahraničí mohlo být využito nejpozději ve volbách prezidenta republiky v roce 2023“.

Senátní ústavně právní výbor se k zavedení korespondenční volby už pro letošní sněmovní volby postavil nerozhodně. Možnost volit poštou prosazuje horní komora dlouhodobě kvůli krajanům, kteří v rozlehlejších zemích musí kvůli výběru poslanců podniknout dlouhou a nákladnou cestu na ambasády.

Volební novela je reakcí na verdikt Ústavního soudu, který v únoru zrušil dosavadní způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty jako nespravedlivý pro méně úspěšné strany. Nový způsob přepočtu sice opět zvýhodňuje úspěšnější strany, ale mírněji než dosud. Mandáty se mají přidělovat automaticky bez možnosti povolebního zásahu stran.

Soud také zrušil vstupní limit do Sněmovny pro koalice. Dvoučlenná uskupení by podle předlohy musela získat nově alespoň sedm procent hlasů místo původních deseti, vícečetná 11 procent. Podle předchozí úpravy musely tříčlenné koalice dosáhnout na alespoň 15 procent hlasů. V případě samostatně kandidujících stran novela zachovává pětiprocentní hranici. (ČTK)