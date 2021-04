STAN a Piráti podpisy koalici Spolu k nedůvěře vládě nedají

Hnutí STAN a Piráti se k nedůvěře vládě nepřidají, podle předsedy Starostů Víta Rakušana se nechtějí nechat zatahovat do her koalice Spolu a hnutí SPD o to, kdo je víc proti vládě Andreje Babiše.

Nedůvěra nic neřeší, pouze posílí proruského prezidenta a oslabí naši mezinárodní pozici v době konfliktu s Ruskem, řekl Rakušan k výzvě Spolu na svolání mimořádné schůze Sněmovny, která by vyslovila nedůvěru menšinovému kabinetu.

Doplnil, že ve Sněmovně je nyní 60 podpisů pro svolání takové schůze i bez Pirátů a STAN. Odkázal tak na podobnou iniciativu hnutí SPD. Koalice Spolu chce ale podle předsedy ODS Petra Fialy o svolání schůze jednat pouze s demokratickou opozicí a doufá ve změnu postoje Starostů a Pirátů.

Piráti a hnutí Starostové a nezávislí podle Rakušana nadále považují za nejlepší cestu ze současné politické situace rozpuštění Poslanecké sněmovny a předčasné volby. K vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba nejméně 50 podpisů. Pro vyslovení nedůvěry je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců. (ČTK)