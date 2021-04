Tisícovka lidí se sešla v Rambouillet poblíž Paříže, aby uctila památku francouzské policejní úřednice Stéphanie Monferméové, kterou v pátek zastřelil radikalizovaný Tunisan.

Policisté si smrt kolegyně připomínali před budovami komisařství po celé Francii. Vzpomínkové akce se zúčastnili i manžel a dcery zavražděné, napsala agentura AFP.

Během pietní akce na schodech radnice v Rambouillet popsala starostka Véronique Matillonová zavražděnou jako „neobyčejnou ženu“, která „zasvětila život druhým“. „Neskloníme se před takovým ohavným činem,“ slibovala starostka v projevu.

René Tardiff pracoval s Monferméovou na komisařství 26 let a popsal ji agentuře AFP jako „nenápadnou, usměvavou, pracovitou“. Poslední, co jí v pátek řekl, bylo přání pěkného volna. Policistka měla jet na týdenní dovolenou s manželem, který je pekař, a dcerami, kterým je 13 a 18 let.

„Byla policistka. Stéphanie zabili na jejím komisařství v Rambouillet.(…) Národ stojí po boku její rodině, kolegům a bezpečnostním složkám. V angažovaném boji s islamistickým terorismem neustoupíme,“ napsal na Twitteru francouzský prezident Emmanuel Macron.

Smrt ženy vyvolala také diskusi o statusu úředníků na komisařství, jejich příslušnosti k policii a jejich ochraně a bezpečí, píše Le Monde. Čin také uspíšil politickou debatu o novele antiteroristického zákona, kterou ministr vnitra Gérald Darmanin předloží k diskusi již ve středu.

Šestatřicetiletý Tunisan Jamel Gorchene v pátek odpoledne napadl neozbrojenou policejní úřednici ve vstupní hale komisařství. Pobodal ji na krku a na břiše, podle svědků křičel „Alláhu akbar“ (arabsky Bůh je veliký). Přes rychlý zásah hasičů žena na místě zemřela, útočníka zastřelili policisté. Podle prokurátora měl útočník psychické obtíže, ale také sledoval islamistická videa. Policie už v souvislosti s případem zadržela pět osob.

Prokurátor Jean-François Ricard uvedl, že jde o „sedmnáctý islamistický teroristický útok zaměřený na pořádkové síly ve Francii od roku 2014“, píše AFP. (ČTK)