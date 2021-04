Turecký prezident Erdogan označil za „nepodložené“ a „zaujaté“ sobotní prohlášení Joea Bidena, v němž prezident USA uznal za genocidu zabíjení a deportace stovek tisíc Arménů spáchané vojáky Osmanské říše.

V první osobním komentáři Erdogan také vyzval Spojené státy, aby se v této souvislosti „podívaly do zrcadla“. Vyjádřil nicméně přesvědčení, že napětí v americko-tureckých vztazích pomůže zmírnit jeho červnová schůzka s Bidenem na okraj summitu NATO. Informovala o tom agentura AFP.

„Když mluvíte o genocidě, měli byste se podívat do zrcadla. Nemusím ani zmiňovat původní obyvatele Ameriky,“ vzkázal dnes do Washingtonu Erdogan přes novináře po jednání vlády v Ankaře. Podle provládního deníku Daily Sabah připomněl také „další americké zločiny“, včetně války ve Vietnamu či jaderných bomb shozených koncem druhé světové války na Japonsko. Podle Erdogana je „hodně činů“ v americké historii, které by se daly nazvat genocidou.

Turecký prezident také znovu vyzval USA k vytvoření společné komise historiků, která by studovala dokumenty k této kapitole dějin Osmanské říše. „Máme v archivech přes milion dokumentů, které se vztahují k událostem z roku 1915. Zajímalo by mě, kolik dokumentů mají USA,“ řekl Erdogan. „Arménské gangy, které měly nejméně 150.000 až 300.000 členů, prováděli masakry na tureckém území. Navíc se paktovaly s Ruskem v boji proti nám,“ dodal.

Masové vyvražďování Arménů v Osmanské říši si v letech 1915 až 1923 vyžádalo až 1,5 milionu obětí. Turecko pojem genocida odmítá. Tvrdí, že obětí bylo 300 000 až 500 000 a že se jednalo o represe v kontextu války. Podle Ankary také Arméni vraždili turecké obyvatelstvo a zrazovali svůj stát spoluprací s ruskými vojsky, jež byla válečným nepřítelem Osmanské říše.

Podle agentury AFP uznaly vyvražďování Arménů za genocidu přes dvě desítky zemí, učinily to i obě komory českého parlamentu i český prezident Miloš Zeman. V roce 2019 masakry označil za genocidu v rezoluci americký Kongres, v sobotu se stal Biden prvním americkým prezidentem, který tyto činy také za genocidu uznal.

Turecko si už v sobotu kvůli Bidenově prohlášení předvolalo amerického velvyslance a rovněž v sobotu turecký ministr zahraniční Mevlüt Çavuşoglu do Washingtonu vzkázal, že Ankara se nepotřebuje od nikoho učit o svých dějinách. (ČTK)