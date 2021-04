Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) řekla, že firmy z holdingu Agrofert od zahájení auditu nečerpaly peníze z evropského rozpočtu, protože to auditoři nedoporučili. Vysvětlila také, proč se Česko podle ní chce bránit.

„Auditoři Evropské komise vyložili český zákon o střetu zájmů, a vyložit český zákon může pouze český soud, případně by to mohl řešit evropský soud. To je zásadní problém, který nám vadí a vůči kterému se chceme bránit,“ vysvětlila Schillerová, proč ministři vlády tvrdí, že se Česko chce bránit, ačkoli jediným poškozeným je soukromý holding Agrofert.

Upřesnila, že se zahájením auditu přišel dopis, že by firmám z holdingu Agrofert neměly být propláceny dotace z evropského rozpočtu. „My jsme se tím řídili,“ řekla Schillerová.

Platby proto podle ní nebyly propláceny ani ze státního rozpočtu. „Nakonec podle auditu jsou z důvodu potenciálního střetu zájmu jenom tři platby, které nebyly postoupeny,“ dodala.

Deník N ale přímo na serveru ministerstva financí našel například proplacení dotace pro společnost Cerea, a. s., z holdingu Agrofert na výměnu sušárny zrnin Havlíčkův Brod za energeticky úspornější technologii z 2. února 2019. Auditoři Evropské komise přitom v Česku byli už v lednu 2019.