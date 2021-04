Vláda dnes schválila návrh jmenování ředitele BIS Michala Koudelky do hodnosti generála. Bylo to jednomyslně schváleno, uvedla ministryně financí Schillerová.

„Opakovaně máme za to, že by povýšen být měl, ale je to v kompetenci pana prezidenta, takže do toho už mluvit nemůžeme,“ řekla Schillerová po jednání vlády.

V minulosti Zeman povýšit Koudelku odmítl.