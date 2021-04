Zrušení tendru na dodávku testů do škol znamená nejistotu, zda budou po 7. květnu do škol antigenní testy dodány, uvedl ministr školství Plaga. Může to podle něj ale přispět ke zrychlení debaty o zavedení PCR testů.

„Je možné, aby si zřizovatelé nebo školy nakupovali testy sami a ministerstvo jim je pak může uhradit,“ navrhl Plaga na tiskové konferenci.