Správa státních hmotných rezerv zrušila tendr na testy do škol

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) zrušila tendr na 5,6 milionu testů na covid-19 do škol. Ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky. Ministerstvo školství chtělo testy dodat do 3. května.

Řekl to předseda SSHR Pavel Švagr, který uvedl, že o záležitosti už informoval ministra školství Roberta Plagu (za ANO).

Vítěz poslední zakázky, firma Masanta s testy Singclean v pátek oznámila, že se do současného tendru nepřihlásila. Plaga na začátku dubna uvedl, že SSHR má zajistit nákup dalších antigenních testů na covid pro školství do konce školního roku. Kabinet podle něj schválil rámec pro nákup 14,4 milionu testů, což by mělo stačit. (ČTK)