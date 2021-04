První dávku některé z ruských vakcín dostalo téměř 12 milionů Rusů. Přes sedm milionů lidí má za sebou i druhou dávku. Rusko je tak desátou zemí světa v poměrném počtu očkovaných proti covidu-19.

Lídry v očkování jsou v rámci Ruské federace Čukotský autonomní okruh a Bělgorodská oblast. Ovšem na Čukotce žije pouze 49 tisíc lidí. Naopak nejnižší očkovací tempo má kavkazská republika Dagestán, kde nedostaly vakcínu ještě ani dvě procenta obyvatel.

V Rusku se nyní očkuje třemi vakcínami domácí výroby: Sputnikem V, vakcínou EpiVakKorona a Kovivak. Začíná se též očkovat Sputnikem Light, který vytváří imunitu už po jedné dávce.

Přestože Rusko zaregistrovalo svou vlastní vakcínu jako první na světě a nyní má k dispozici očkovací látky od tří výrobců, za Izraelem, Velkou Británií, USA, Chile, Tureckem či Itálií v tempu očkování značně zaostává. Podle výrobců by kapacity stačily k tomu, aby do konce června byli naočkováni všichni, kdo si to přejí. Jenže těch je málo na to, aby bylo dosaženo kolektivní imunity, soudí ruský list Forbes s odvoláním se na svůj zdroj na ruském ministerstvu zdravotnictví. Část Rusů totiž spojuje vakcinaci s důvěrou k vládě. A kdo jí nedůvěřuje, nechce se ani nechat očkovat.

Podle údajů portálu Superjob, který provedl vlastní šetření, většina lidí, kteří se nechtějí dát očkovat, ruské vakcíně nevěří a chtějí více informací i klinických testů. Přesto ochota Rusů chránit se s pomocí vakcíny pomalu roste – od prosince, kdy se hned bez jakýchkoliv pochybností chtělo nechat očkovat jen devět procent Rusů, ke konci roku jich bylo už 13 procent. Přibylo i těch, kteří zatrhli kolonku „spíše ano“ – těch je přes 30 procent. (VTimes, RiaNovosti)