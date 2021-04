Lavrov vyzval k vyčkání na výsledky vyšetřování kauzy Vrbětice

Komentáře českých politiků ke kauze Vrbětice označil ruský ministr zahraničí Lavrov za „popletené“ a „nesmyslné“. Naopak pochválil prezidenta Miloše Zemana, který podle něj správně požaduje vyčkat na vyšetření všech verzí toho, co se stalo ve Vrběticích.

Podle ruského ministra zahraničí by se měla tím, co se stalo před sedmi lety v muničních skladech ve Vrběticích, zabývat EU. A to mj. i proto, že skladování zbraní ve Vrběticích mohlo být porušením řady mezinárodních úmluv.

„Nakolik mohu soudit z komentářů expertů, všechno bylo porušením celé řady norem i pravidel, která platí v EU,“ řekl Lavrov novinářům. „Existují podstatné známky toho, že byly porušeny mezinárodní konvence, včetně Ottavské, která zakazuje protipěchotní miny, i tzv. dohoda o obchodování se zbraněmi, kterou podepsali, jak to chápu, i členové EU.“

Česká politická scéna je nyní, jak uvedl šéf ruské diplomacie, nepřehledná. Vyzval také k vyčkání na výsledky vyšetřování, což je podle něj zcela oprávněný požadavek prezidenta Zemana.

„Na tento naprosto rozumný požadavek následovala reakce, včetně reakce od vedení Parlamentu, která obviňuje prezidenta Zemana v tom, že hatí vyšetřování. To svědčí o jediném: někdo, včetně těch, kdo taková prohlášení činí, se už rozhodl, že žádné verze kromě viny Ruska neexistují,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci v Moskvě. Některá prohlášení českých politiků charakterizoval jako zcela emotivní. (TASS)