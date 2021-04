„Má to smysl. Je to výraz ocenění ze strany vlády, už samotný akt navržení, a je to i výraz důvěry a podpory ve službu a její práci,“ vysvětlil vicepremiér Jan Hamáček, proč chce navrhnout povýšení šéfa BIS Michala Koudelky do hodnosti generála.

Prezident Miloš Zeman řekl, že pro to zatím nevidí důvod. Naznačil ale, že by Koudelku mohl povýšit příští rok po vyšetření výbuchů.