Jak se mění svět deskových her během pandemie? V rozhovoru to přibližuje Vladimír Chvátil, jeden z nejúspěšnějších světových autorů deskových her. Jeho Krycí jména hrají miliony domácností po celém světě.

Vladimír Chvátil se svou nejúspěšnější hrou Krycí jména. Foto: archiv V. Chvátila