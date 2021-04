Fyzik Bolšov: Americký seriál Černobyl je „výstřel v hybridní válce“

Americký seriál Černobyl podle ředitele Institutu problémů bezpečného rozvoje atomové energie Bolšova „nepravdivě popisuje motivaci sovětských účastníků likvidace havárie v atomové elektrárně“. Bolšov, který se záchranné operace osobně účastnil, seriál označil za „výstřel v hybridní válce“.

Pětasedmdesátiletý fyzik Bolšov je v Rusku uznávaným expertem na bezpečnost současných jaderných technologií. Zdůraznil, že sovětští „likvidátoři“ tehdy zachraňovali nejen svou zemi, ale i celý svět před jadernou katastrofou.

Na dnešní tiskové konferenci u příležitosti výročí černobylské havárie akademik prohlásil, že seriál Černobyl budí dojem, že v SSSR se tehdy „všude potácel opilý lid… přitom tehdy byl u nás suchý zákon“.

Zdůraznil, že on sám je likvidátor havárie a získal za to Řád hrdiny.

Reakce na seriál Černobyl stanice HBO byly v Rusku nejednoznačné. Nyní ho mnozí srovnávají s nejnovějším filmem na téma černobylské havárie, ruským snímkem Černobyl režiséra а představitele hlavní role Danily Kozlovského, který měl premiéru 15. dubna 2021.

Jde o romantický příběh požárníka Alexeje a kadeřnice Olji z Pripjati, což je dnes mrtvé město, kdysi vybudované pro pracovníky elektrárny a jejich rodiny. Kozlovskij, původně bezstarostný mladý muž, se nestačí usadit s konečně nalezenou láskou a dojde k neštěstí, které mu změní život. Je to právě on, koho pošlou do radioaktivní vody pod reaktorem zavřít ventily, které by mohly způsobit další výbuch (scéna je známá i ze seriálu Černobyl stanice HBO).

Podle ruských diváků je ruský snímek lidštější a lépe odráží atmosféru v době havárie, kterou seriál HBO příliš politizuje. Podle některých ruských filmových kritiků je ruská verze události více „hollywoodská“ a film připomíná zpracováním legendární film Titanic.

Dnes uplynulo přesně 35 let od výbuchu v elektrárně v ukrajinském Černobylu. Podle závěrů řady komisí složených ze sovětských, ruských i zahraničních odborníků došlo k výbuchu v důsledku lidské chyby i řady technických nedostatků daného typu reaktoru RBMK-1000.