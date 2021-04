Oscara za nejlepší film vyhrála Země nomádů. Při předávání na slavnosti bylo jen 170 lidí

Cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší režii dostala Chloé Zhaoová za road movie Země nomádů. Stala se tak první nebělošskou ženou, která kdy toto ocenění získala. Země nomádů vyhrála i Oscara za nejlepší film.

Frances McDormandová ve vítězném snímku Země nomádů. Foto: Searchlight Pictures

Zlatou sošku za nejlepší herecký výkon ve stejném snímku si odnesla Frances McDormandová, nejlepším hercem v hlavní roli byl podle akademie Anthony Hopkins ve filmu The Father.

Hopkins se tak stal dosud nejstarším výhercem nejprestižnějšího hollywoodského ocenění v jeho třiadevadesátileté historii.

Oscara za nejlepší střih získal film Sound of Metal. Zlatou sošku za nejlepší filmovou hudbu dostal animovaný snímek Duše. Za nejlepší filmovou píseň akademie označila Fight For You od zpěvačky H.E.R. ze snímku Judas and the Black Messiah.

Nejlepším cizojazyčným snímkem se stal dánský film Chlast. „Děkuji, že jste se rozhodli ocenit film o čtyřech bílých opilých mužích, kteří učí děti pít alkohol,“ poděkoval režisér Thomas Vinterberg.

73letá Korejka Youn Yuh-jung si převzala Oscara za ženskou hereckou vedlejší roli. Postarala se o osvěžení večera, když při přebírání ceny řekla Bradovi Pittovi: „Těší mě, že vás poznávám.“

Letošní ceny Oscar jsou rasově a etnicky nejpestřejší v dějinách. Mezi nominovanými je poprvé kompletně černošský tým producentů (Judas and the Black Messiah), dva tituly z favoritů natočili režisér a režisérka asijského původu (Chloé Zhao Zemi nomádů a Lee Isaac Chung snímek Minari). Poprvé na nejlepšího herce nominovali muslima (Riz Ahmed). Nejde přitom o nějakou křečovitou korektnost, opravdu se nasbírala várka silných filmů.

Oscarová noc byla komorní, byl to nejmenší večírek od roku 1944, z hygienických důvodů mohlo být na jednom místě nanejvýš 170 lidí. (Denník N, České noviny)