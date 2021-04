Vojenská junta, která vládne Čadu, oznámila, že nebude vyjednávat s povstaleckou Frontou pro změnu a svornost v Čadu (FACT). Na frontu se vydal minulý víkend prezident Idriss Déby, který tam byl zraněn a 20. dubna zemřel.

Vlády se ujala přechodná vojenská rada, v jejímž čele stojí Débyho syn Mahamat.

„V situaci, kdy je Čad v ohrožení, není čas na rozmýšlení ani na vyjednávání s těmi, kdo nedodržují zákon,“ řekl dnes mluvčí vojenské rady Azem Bermandoa Agouna.

Šéf povstalců v sobotu naznačil, že je rozhodnut dodržet příměří.

Junta ale požádala Niger, aby spolupracoval při dopadení vůdce FACT. „Čad vyzývá Niger ke spolupráci a solidaritě, která usnadní dopadení válečných zločinců,“ řekl Agouna.

V čele FACT stojí Mahamat Mahadi Ali, který žil 25 let jako politický uprchlík ve Francii a podle Agouny nyní uprchl do Nigeru. Ali to popřel a v sobotu prohlásil, že jeho uskupení stojí na straně opozice a obyvatel Čadu. Podle opozice vojenská rada nejedná podle ústavy, protože podle ní měl Débyho nahradit předseda parlamentu. Rada oznámila, že bude vládnout 18 měsíců, do příštích voleb. (ČTK)