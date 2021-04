Země EU budou schopny vyrobit dostatek vakcín proti covidu-19 na to, aby cíle naočkovat 70 % dospělé populace bylo dosaženo do půlky července, řekl eurokomisař pověřený dohledem nad urychlením očkovací kampaně Thierry Breton.

Evropská komise si vytyčila cíl naočkovat 70 procent dospělé populace EU do konce léta, přičemž spoléhá na výrazné urychlení dodávek vakcín a očkování. „Věříme, že budeme schopni vyrobit dostatečný počet vakcín, abychom dosáhli cíle kolektivní imunity, což znamená, že 70 procent dospělé populace bude naočkováno do poloviny července,“ řekl Breton v rozhovoru s řeckým týdeníkem To Vima.

Evropská komise tento týden sdělila, že v příštích dnech očekává dohodu o celosvětově největší dodávce vakcín. Zajistit si chce až 1,8 miliardy dávek vakcíny Pfizer/BioNTech pro léta 2021 až 2023.

Breton řekl, že více než 400 milionů dávek by mělo dorazit ve druhém čtvrtletí tohoto roku. „Členské státy se musí připravit na urychlení očkování,“ zdůraznil Breton. Dodal, že produkce vakcín v 53 závodech v Evropě se každý měsíc zdvojnásobuje a že do konce roku kapacita výroby dosáhne tří miliard dávek, protože bude k dispozici více výrobních linek.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v pátek řekla, že urychlení dodávek vakcín přispěje k tomu, že EU splní cíl naočkovat 70 procent všech dospělých, tedy přibližně 250 milionů lidí, do července. Breton tento týden řekl, že reálně zatím vidí splnění mety u 12 zemí. Mezi státy s pomalejším tempem očkování se přitom řadí i Česko. Podle údajů ze začátku tohoto týdne bylo zatím v EU plně očkováno necelých deset procent obyvatel. (ČTK)