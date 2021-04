Prezident sdělil údaje ze živého případu, ohrozil vyšetřování Vrbětic i bezpečnost České republiky, myslí si Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) je podle svých slov přesvědčen, že prezident dnes sdělil údaje ze živého případu. „Které, protože je sděloval, ohrožují bezpečnost České republiky,“ řekl v TV Prima.

Některé informace pak hlava státu podle Vystrčila ve svém projevu zase vynechala. „Došlo ke sdělení utajovaných informací, a to ještě ne úplně. Nechápu, co to mělo za smysl a k čemu do budoucna dál směřujeme. Jsem z toho konsternován a myslím si, že to bylo velmi nezodpovědné. Nerozumím, proč to pan prezident udělal,“ řekl v televizi šéf Senátu.

Podle Vystrčila to snižuje pravděpodobnost, že naše bezpečnostní složky budou moci i nadále postupovat tak, jak postupují.

„Je to velmi nezodpovědné a může dojít k ohrožení bezpečnosti. Dodávám, že některé informace, které předpokládám, že pan prezident musí určitě vědět, zároveň nesdělil. Neříkám, že to udělal úmyslně, ale vybral některé, které sdělil, a některé, které nesdělil,“ prohlásil Vystrčil.