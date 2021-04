Podle prezidenta neprokázala BIS přítomnost ruských agentů v areálu ve Vrběticích. „Ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu,“ řekl prezident. Podle něj z toho nevyplývá, že podezření z jejich účasti není vážné.

„Jednak se musíme ptát, co tady vůbec dělali. Za druhé to, že BIS neprokázala jejich účast, neznamená, že do vrbětického areálu nevnikli. Policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že je tam mohl provést jeden z majitelů firmy IMEX,“ řekl Zeman.

Podle prezidenta se musí kauza více prošetřit. Na vyšetřování je třeba podle prezidenta nasadit „maximální kapacitu“ a „nic se nemá utajovat“.

„Doufám, že se dovíme pravdu,“ řekl Zeman.