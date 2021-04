„Rusové podkopávají naše hodnoty, zasahují nám do voleb, roznášejí dezinformace o covidu-19, posílají agenty do cizích zemí, aby tam vyhodili do povětří muniční sklady. To nemůžeme ignorovat. Jim nejde o žádné stabilní a předvídatelné vztahy,“ říká americká chargé d’affaires Jennifer Bachusová.