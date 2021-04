Indonéská armáda oznámila, že našla předměty ze ztracené ponorky

Indonéské záchranné týmy objevily předměty, o kterých se domnívají, že pocházejí z pohřešované ponorky. Naděje na záchranu posádky plavidla je mizivá, podle odhadů jí došly zásoby kyslíku dnes ráno.

Šéf indonéského námořnictva podle agentury Reuters navíc uvedl, že ponorka se nachází zhruba v hloubce 850 metrů pod hladinou moře, což je větší hloubka, než na kterou byla zkonstruována. Podmořské plavidlo s 53 lidmi na palubě se pohřešuje od úterý, kdy se ztratilo během námořního cvičení poblíž ostrova Bali.

Velitel indonéského námořnictva Yudo Margono podle agentury AP dnes řekl, že už nepovažuje ponorku za pohřešovanou, ale za potopenou. Záchranáři objevili několik předmětů včetně části torpédového systému, láhve s olejem určeným zřejmě na promazávání periskopu nebo modlitební koberečky z ponorky, píše AP. „Našli jsme trosky plovoucí v místech, kde byla ponorka naposledy,“ citovala Margona agentura Reuters. Podle šéfa indonéského námořnictva je přesná poloha plavidla stále neznámá, ale záchranáři zřejmě určili přibližnou polohu.

„V pátrání stále pokračujeme,“ dodal Margono s tím, že v prohledávaných místech je moře hluboké 850 metrů, což pátrání komplikuje. Proč ponorka zmizela, nadále není jasné. Námořnictvo podle AP už dříve řeklo, že elektrický výpadek mohl zavinit neschopnost podmořského plavidla provést nouzové kroky k vynoření.

Ponorka KRI Nanggala-402 byla vyrobena před 44 lety a odborníci v posledních dnech stále častěji zmiňovali možnost, že plavidlo mohlo implodovat, když se potopilo do větší hloubky, než jeho konstrukce dovoluje. Indonéská armáda uvedla, že i kdyby byla ponorka nepoškozená, zásoby kyslíku na palubě by stačily maximálně do dnešního rána.

Ponorka je podle armády schopná vydržet ponor zhruba do hloubky 500 metrů, pak už by nevydržela tlak vody. Na místě, kde se plavidlo pohybovalo, leží mořské dno v hloubce až 1500 metrů.

Šedesát metrů dlouhá, dieselovým motorem poháněná ponorka vyrobená v Německu se odmlčela během cvičení, kdy měla odpálit torpéda. Spekuluje se o tom, že havárii mohla způsobit porucha napájení, která by ponorce znemožnila manévrovat.

Světové agentury dnes informovaly, že po ponorce pátrá dvacítka indonéských lodí a čtyři letadla, kterým pomáhá i letoun P-8 Poseidon americké armády a australská fregata HMAS Ballarat vybavená sonarem. Do záchranné se dnes zapojil i americký pátrací letoun a australská fregata vybavená sonarem a přidat se mělo rovněž singapurské námořnictvo a záchranné lodě z Malajsie. (ČTK)