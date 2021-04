Polsko hodlá do roku 2040 snížit závislost energetiky na uhlí ze 70 na 11 procent, ohlásil prezident Duda při pokračování klimatického summitu.

Vrcholní politici, ale i lídři podnikatelské sféry a odboráři dnes dostávali prostor během druhého dne virtuálního klimatického summitu, jehož tématy byly technologické inovace a ekonomické příležitosti. Jeden z nejbohatších mužů planety Bill Gates řekl, že plnění aktuálních ekologických závazků se neobejde bez nových technologií. Polský prezident Andrzej Duda popisoval plán své země dramaticky do roku 2040 omezit uhelnou energetiku a do roku 2049 ji eliminovat úplně.

„V Polsku hodláme v nejbližších dvou desetiletích vybudovat nový energetický systém s nulovými emisemi, díky kterému podíl uhlí klesne z aktuálních 70 procent dokonce na 11 procent v roce 2040,“ citovala z Dudova projevu agentura PAP. Podle polské hlavy státu kromě toho ve čtvrtek vláda dosáhla se zástupci uhelného průmyslu dohody „ohledně vyloučení uhlí z produkce elektrické energie do roku 2049“.

Dudova oznámení navazují na čtvrteční úvodní blok summitu, ve kterém několik lídrů v čele s americkým prezidentem Joem Bidenem představilo nové a náročnější cíle týkající se omezování emisí skleníkových plynů. Spojené státy budou podle Bidena směrem k roku 2030 usilovat o poloviční redukci oproti stavu z roku 2005. Japonsko ohlásilo záměr dosáhnout do konce dekády pokles o 46 procent ve srovnání s rokem 2013.

Dnes byli mezi mluvčími kromě státníků také zástupci podniků včetně energetických společností Vattenfall a General Electric nebo ocelářského sektoru. Podle agentury AP podnikatelští lídři a odboráři hájili masivní investice do využívání obnovitelných zdrojů a do inovací, neboť to podle nich přinese pracovní místa a dlouhodobé ekonomické přínosy.

„Pouhé využívání dnešních technologií nám neumožní naplnit naše ambiciózní cíle,“ prohlásil zakladatel Microsoftu Gates, který se v poslední době na boj proti klimatickým změnám zaměřuje. Gates také podpořil obří státní i soukromé investice jako cestu k realizaci emisních plánů a odvrácení katastrofických následků klimatických změn. (ČTK)