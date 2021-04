Soud poslal do vazby tři obviněné v případu, který souvisí se zapojením českých občanů do bojů na Ukrajině. Pro zbylé dva žalobce vazbu nenavrhl.

ČTK to po vazebních zasedáních sdělil Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Obhájci stíhaných se k rozhodnutí vyjádřit nechtěli. Dnešní usnesení nejsou pravomocná, obvinění proti nim mohou podat stížnost, kterou by se zabýval pražský městský soud.

Zadržení čeští občané podle kriminalistů jezdili bojovat na Ukrajinu na straně proruských separatistů nebo takové cesty chystali či organizovali.

Soud dnes poslal do vazby předsedu spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír Ivana Kratochvíla, člena spolku Miloše Ouřeckého a pravoslavného kněze Přemysla Ivana Hadravu. Podle serveru iROZHLAS.cz jeden ze členů spolku v minulosti odjel na Donbas, kde se údajně zapojil do bojů na straně separatistů. Po návratu spolek začal shánět peníze, aby do válečné zóny mohli vycestovat další zájemci.

Všechny tři obviněné vzal soud do vazby kvůli tomu, že by mohli uprchnout nebo působit na dosud nevyslechnuté svědky. Pro zbylé dva obviněné žalobce vazbu nepožadoval.

Pětici policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili ve čtvrtek z teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, financování terorismu a podpory a propagace terorismu. Za trestný čin teroristického útoku jim hrozí až 20 let vězení, u trestného činu financování terorismu až 12 let vězení a v případě podpory a propagace terorismu může soud uložit maximálně patnáctileté vězení. Obvinění čelí i jedna právnická osoba. Policie podezřelé zadržela ve středu. Kvůli případu zasahovala po celém Česku. (ČTK)