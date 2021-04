Prezident Joe Biden představil radikální plán na snížení emisí a zavázal se, že do konce dekády sníží USA emise na polovinu. Jeho vládu ale kvůli tomu čeká tvrdý boj, protože to odmítají opoziční republikáni. „Sníží to americkou konkurenceschopnost,“ oponuje senátor John Barrasso.

Joe Biden pořádal Klimatický summit virtuálně a vystupoval na něm s projevem z Bílého domu. Ostatní světoví státníci byli také připojeni online. Foto: Adam Schulz, White House, Flickr