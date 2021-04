Pražští zastupitelé vyzvali vládu, aby podpořila zavedení PCR testů ve školách a co nejrychlejší návrat všech dětí do lavic. Zastupitelstvo také pověřilo primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), aby jednal s pojišťovnami o proplácení PCR testů.

Nyní se plošně testuje ve školách antigenními testy, které jsou podle zástupců Prahy a městských částí málo spolehlivé.

V Praze již magistrát a městské části jako Praha 9, Praha 7, Praha 3, Praha 6 nebo Praha 10 PCR testy zkoušejí, na jejich kompletní uhrazení pro plošné testování však samosprávy podle vyjádření svých zástupců nemají peníze. „Považujeme bezpečný návrat dětí do škol za naprosto prioritu,“ uvedla dnes předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání Mariana Čapková (Praha Sobě).

Stát by podle města měl zajistit plošné testování přesnějšími PCR testy, k čemuž již vedení magistrátu spolu se Středočeským krajem vládu vyzvalo dopisem. S využitím PCR metody by se podle Čapkové mohla zrušit rotační výuka. Radní pro školství Vít Šimral (Piráti) řekl, že s využitím tzv. poolování, tedy vyhodnocování více vzorků naráz, by už nyní stačila kapacita laboratoří, které jsou k vyhodnocení PCR testů nutné. Kromě koaličních Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) výzvu podpořily i opoziční ANO a ODS.

Zastupitel a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS) řekl, že nyní se ceny PCR testu při využití poolování pohybují mezi 500 a 450 korunami, ale už chodí i nabídky na poloviční ceny a proplácení pojišťovnami alespoň 150 korun na test by ceny stlačilo dolů. Primátor Hřib řekl, že již jedná se Státním zdravotním ústavem ohledně metodiky, které by umožnilo využití poolování, a chystá se zahájit jednání se zdravotními pojišťovnami.

Žáci prvního stupně základních škol se do lavic vrátili v rotační formě od minulého pondělí. Otevřely se také mateřské školy, ale pouze předškolákům. Součástí otevření škol je povinné testování dětí antigenními testy, které nakoupila vláda. Děti se testují se dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek přímo v zařízeních, bez testu se žák nemůže prezenční výuky zúčastnit. V případě přechodu na PCR metodu by podle zástupců Prahy stačilo testovat děti jednou týdně. (ČTK)