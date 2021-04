Obě dávky vakcíny proti covidu-19 již obdrželo více než pět milionů obyvatel Izraele, což je zhruba 54 procent populace. Obě dávky vakcíny od firem Pfizer/BioNTech tam dosud dostalo 5 003 113 lidí, což představuje asi 80 procent populace, které byla zpřístupněna.

Izrael, jehož populace čítá zhruba 9,3 milionu, očkuje obyvatele od 16 let. Nejméně první dávku vakcíny dostalo 5,372.417 lidí.

Vakcinační kampaň Izrael zahájil v prosinci a dosud si udržuje nejvyšší proočkovanost proti covidu-19 na světě. Země chce začít očkovat děti od 12 do 15 let, jakmile podávání vakcíny Pfizer/BioNTech této věkové skupině schválí americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Šezy Levy z ministerstva zdravotnictví dnes řekl, že Izrael po naočkování dětí ve věku 12 až 15 let dosáhne kolektivní imunity, takže očkování mladších nebude nutné.

Počty nově nakažených v Izraeli nadále klesají. Zatímco začátkem roku denně přibývalo i několik tisíc infikovaných, v úterý země zaznamenala 113 nově nakažených. Aktivních případů nákazy Izrael eviduje 1954, přičemž 161 lidí je ve vážném stavu. Od začátku pandemie se v Izraeli koronavirus prokázal u 837 668 lidí a 6346 lidí tam po nemoci covid-19 zemřelo.

V březnu začala země postupně otevírat ekonomiku. Obnovila se také prezenční výuka ve školách a v neděli v Izraeli přestala platit povinnost nosit roušky ve vnějších prostorech.

Dnes izraelské ministerstvo zdravotnictví varovalo obyvatele před cestami do sedmi zemí (Brazílie, Etiopie, JAR, Indie, Mexika, Turecka a Ukrajiny), což zdůvodnilo prudkým šířením nákazy a obavami z mutací koronaviru, které by mohly být více odolné vůči vakcínám. Zároveň doporučilo Izraelcům, včetně očkovaných a zotavených, aby se vyhnuli jakémukoliv „zbytečnému“ mezinárodnímu cestování. Varování přichází poté, co odborníci vyjádřili znepokojení nad novou mutací koronaviru, která byla odhalena v Indii a má se za podstatně nakažlivější než původní varianta. (ČTK)