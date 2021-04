Rusko oznámilo, že přechází na striktní paritu, co se týče počtu pracovníků na ruské a české ambasádě, řekl šéf diplomacie Kulhánek. Tím by Rusko udělalo to, co žádají Češi, ruské ministerstvo zahraničí se zatím oficiálně nevyjádřilo.

Ministr Kulhánek o vývoji v jednání s Ruskem informoval poté, co telefonicky hovořil s velvyslancem v Moskvě Vítězslavem Pivoňkou. Ten byl předtím předvolán na ruské ministerstvo zahraničí.

Parita bude podle Kulhánka vypadat tak, že počty pracovníků v součtu na obou ambasádách budou stejné – což je v zásadě to, jakým směrem se vydala česká diplomacie svým předchozím oznámením. Nyní má Česko v Moskvě sedm diplomatů a 25 administrativně-technických pracovníků, ruské zastoupení v Praze by podle něj mělo být stejné.

Na otázku moderátora, zda český přístup nebude Rusko vnímat jako slabost, Kulhánek řekl, že rozhodně ne. „Vyhostili jsme 18 lidí a nyní snižujeme počet pracovníků ruské ambasády v Praze o 63, to nikdo nemůže myslet vážně, že to je projev slabosti,“ řekl ministr Kulhánek. Za jasné a zřetelné pokládá i to, že Rusko dostalo na stažení diplomatů čas do konce května.

S 63 lidmi budou muset z Česka odejít i jejich rodinní příslušníci. (ČT)