Ministr Arenberger uvedl, že vláda změní sporné opatření o možnosti omezování setkávání v soukromí rodin. Původní znění odmítl Nejvyšší správní soud. Ministr to uvedl to na tiskové konferenci.

„Zákon to umožňuje, ale je potřeba to zdůvodnit. My jsme to zdůvodnění uvedli, že v pátek se objevila nová mutace v Děčíně. Soud to neakceptoval, my to přijímáme. Změníme novým mimořádným opatřením, které bude schváleno vládou,“ řekl ministr.