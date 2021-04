Ruský ministr obrany Šojgu oznámil ukončení cvičení v jižním a západním vojenském okruhu a vydal příkaz k návratu vojáků i techniky na své základny. „Vojska dokázala, že jsou schopna bránit zemi,“ prohlásil.

Russia’s Defense Ministry and state media share video footage of military drills on the coast of annexed Crimea. Fighter jets, battleships, beach landings, and more. pic.twitter.com/XmJtgE228r

— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 22, 2021