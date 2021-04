Indonésie pátrá po své vojenské ponorce, která zmizela severně od Bali; pátrat už pomáhá také Singapur. Zatím ji neobjevil ani sonar, v ohrožení jsou životy 53 členů posádky. (Reuters)

Indonesia

An Indonesian submarine has disappeared off the north coast of Bali. The navy has asked for help from Australia& Singapore as it searches for the vessel& the 53 crew members on board. The KRI Nanggala 402 was taking part in a torpedo drill but failed to relay results. pic.twitter.com/6z1SHpdPO2

— Anti-terrorism (@Vladimi81231035) April 21, 2021