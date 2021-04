Školky na Praze 6 zavádějí PCR testy ze slin

Ve školkách zřizovaných Prahou 6 budou děti podstupovat PCR testy ze slin. Začít by se mělo od 26. dubna. Jednotlivé školky vypsaly výběrová řízení na dodavatele odběrových sad a na laboratoře, které budou vzorky vyhodnocovat.

S testováním by se mohlo začít v týdnu od 26. dubna, sdělila dnes radní pro školství v Praze 6 Marie Kubíková (ODS).

Do škol od minulého týdne chodí v rotační formě žáci prvního stupně základních škol a předškoláci v mateřinkách. Podmínkou je povinné testování dětí dvakrát do týdne, pro které stát zvolil antigenní testy. To kritizují některé samosprávy, podle kterých jsou testy málo citlivé a pro tyto účely nevhodné. Vedení Prahy a Středočeského kraje minulý týden vyzvala vládu, aby schválila přechod na PCR metodu.

„Na konci tohoto týdne bychom uzavřeli a vyhodnotili výběrová řízení a začali jednat s konkrétním poskytovatelem, který nám PCR testy nabídne v nejvýhodnější ceně,“ řekla Kubíková. Konkrétní cena tak bude známá až po výběru dodavatelů. Podle Kubíkové by však cena za test neměla podle předběžných nabídek přesáhnout 400 korun. Využívat se bude rovněž metoda tzv. poolingu, která cenu za provedený PCR test dále sníží.

Praha 6 nyní plánuje testování předškolákům hradit v plné výši. Podle starosty Ondřeje Koláře (TOP 09) radnice na tyto účely vyčlenila 1,5 milionu korun. Částka by měla pokrýt financování odběrů a vyhodnocování výsledků testů předškoláků do konce školního roku.

V případě, že vláda umožní, aby v následujících dnech mohli školku navštěvovat i mladší žáci a testy tak bude muset pravidelně podstupovat více dětí, bude radnice na testy dětem přispívat. Část nákladů by tak nesli i rodiče dětí, které školky v Praze 6 navštěvují. „Příspěvek by byl odhadem asi pod sto korun,“ doplnila Kubíková. Uhrazení testů pro všechny děti by podle ní bylo pro městskou část finančně náročné. „Pokud na to stát nepřispěje, tak si nedovedu představit, že to městská část dokáže zaplatit všem,“ dodala.

Městská část Praha 6 zřizuje celkem 33 mateřských škol. PCR testy budou předškoláci podstupovat jednou týdně. Pokud bude výsledek testu některého z dětí pozitivní, bude muset celý dětský kolektiv nastoupit do preventivní karantény. (ČTK)