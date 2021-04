Politické hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES vyslalo z Prahy pojízdné kadeřnictví, které má objet Českou republiku. Bude fungovat jako petiční místo, lidé se v něm také budou moci nechat ostříhat nebo si koupit pivo.

„Jedeme to jako petiční místo a když lidé dají dobrovolný dar, je to čistě na nich. Do avie budou moci vstoupit dva lidé, které kadeřnice ostříhají. Bude to sloužit pro jednoduché úkony, žádné trvalé a podobně,“ řekl místopředseda hnutí Jiří Janeček.

Poté, co pojízdné kadeřnictví dorazí do Ostravy, bude se hnutí postupně chystat na další předvolební kampaň. Její podoba ještě není jasná. „Chceme se ale zaměřit na živnostníky, na které nyní například tlačí banky, které argumentují slovy vlády, že dostali 100 procent kompenzací, což ale není pravda,“ řekl Janeček.

Hnutí původně fungovalo jako iniciativa Chcípl PES. Letos v březnu se změnila v politické hnutí Otevřeme Česko-Chcípl PES. Cílem je sesadit vládu. Na vznik hnutí iniciativa sesbírala podpisy a bude usilovat o dostatek podpisů pro možnost kandidovat do Sněmovny. Předsedou je majitel pražské restaurace Šeberák Jakub Olbert a místopředsedou Janeček. Oba shodně tvrdí, že se jim do politiky nechce, ale jinak podle nich nelze změnit společenskou situaci, s níž nesouhlasí. Janeček byl v minulosti mimo jiné například radním hlavního města a zastupitelem Prahy 11.

Představitelé hnutí chtějí také v případě volebního úspěchu zahájit audity veřejných zakázek během nouzového stavu nebo udělit generální amnestii pro všechny pokuty udělené v souvislosti s přestupky vázané na nouzový stav, krizový zákon, pandemický zákon a zákon o ochraně zdraví. (ČTK)