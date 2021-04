Spotřeba piva v Česku byla loni nejnižší za posledních 60 let, uvedl to Český svaz pivovarů a sladoven. Průměrně Češi zkonzumovali 135 litrů piva na osobu, což je o sedm litrů méně než v roce 2019. Výrazně se propadl také export piva do zahraničí.