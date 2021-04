Poslanci by mohli pokračovat ve schvalování delší dovolené, kterou prosazuje KSČM. V závěrečném kole je také například zvýšení přídavků na děti zhruba o čtvrtinu. Odpoledne má být na pořadu prodloužení příspěvku k nemocenské pro lidi v karanténě.

K prodloužení dovolené z nynějších nejméně čtyř na minimálně pět týdnů je svolaná mimořádná schůze. Kritici delší dovolené poukazují na dopady na zaměstnavatele, kteří se nyní navíc potýkají s koronavirovou krizí. Chtějí zamítnutí předlohy. Její zastánci argumentují tím, že státní zaměstnanci už pět týdnů volna mají. Ostatní pracovníky podle nich nynější úprava poškozuje.

Přídavky na děti navrhuje vláda ANO a ČSSD zvýšit o 26 procent. Není ale jisté, zda Sněmovna zároveň rozšíří okruh rodin, které by na ně měly nárok.

Příspěvek až 370 korun za den k nemocenské by měli lidé v karanténě nebo v izolaci dostávat podle novely do konce června. Za nynější situace by vyplácení skončilo s dubnem. Bonus k nemocenské má bránit propadu příjmů a motivovat tak lidi k tomu, aby zůstávali zejména s covidem-19 doma a hlásili své kontakty.

Sněmovna by také mohla hlasovat o vzniku vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě. Na programu jsou odpoledne i předlohy ve druhém nebo v prvním čtení. Jde například o regulaci turistických ubytovacích služeb typu Airbnb. (ČTK)