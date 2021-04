Youtube smazal brazilskému prezidentovi video, kde propagoval ivermektin

Youtube smazall brazilskému prezidentovi Jairovi Bolsonarovi video, ve kterém propagoval hydroxychlorochin a ivermektin pro léčbu nemoci covid-19. Na videu z poloviny ledna prezident vystupoval s tehdejším ministrem zdravotnictví, uvedla dnes brazilská média.

Za propagaci přípravků, jejichž účinnost při léčbě covidu-19 nebyla prokázána, Bolsonara kritizuje také opozice.

Podle brazilského tisku bylo video odstraněno v rámci nové snahy platformy potírat videa, jež propagují léčiva, jejichž účinek v případě covidu-19 nebyl prokázán. Na záběrech Bolsonaro tvrdil, že zná alespoň 200 lidí, kteří byli léčeni za použití hydroxychlorochinu a ivermektinu, a nemuseli být s covidem-19 hospitalizování. Pro Bolsonara je to poprvé, co mu Youtube smazal video.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) ale neexistuje dostatek dat, jež by prokázala přínos obou látek v léčbě pacientů nakažených koronavirem. Představitelé WHO varovali před „nadužíváním neprokázaných léčebných terapií“.

Za propagaci léků s neprokázanými účinky kritizuje Bolsonara i opozice. Ta chce v Senátu vytvořit vyšetřovací komisi s cílem vyhodnotit počínání prezidenta během epidemie. Bolsonaro dlouho kritizoval nošení roušek či odmítá celostátní plošná opatření proti šíření epidemie.

Brazílie v posledních týdnech zaznamenávala i několik tisíc úmrtí v souvislosti s covidem-19 denně. Země vykazuje 176 úmrtí na 100.000 obyvatel, což je jedno z nejvyšších čísel na světě. Nejvyšší údaj podle agentury AFP vykazuje Česká republika, a sice 267 úmrtí na 100.000 obyvatel. Od začátku epidemie se v Brazílii, kde žije 212 milionů osob, nákaza koronavirem prokázala u bezmála 14 milionů lidí, z nichž 375.000 zemřelo. Počet mrtvých je po Spojených státech druhý nejvyšší na světě.