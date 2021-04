Zaorálek: Rusko nebere v potaz váhu lidských životů

Ministr kultury Lubomír Zaorálek zdůraznil, že je nutné zachovat komunikační kanál s Ruskem. Česko ale podle něj také musí zaujmout jednotné stanovisko, aby ČR mohla jednotně komunikovat s Evropskou unií a NATO.

„Jednotné stanovisko můžeme požadovat i ve chvíli, kdy vyšetřování není dokončeno,“ řekl Zaorálek. Zdůraznil, že sám nemá žádné pochybnosti o tom, že v Česku operovala ruská jednotka a že někteří její členové byli v okolních zemích. Tito lidé podle něj stojí za pokusem o puč v Černého Hoře v roce 2016.

Připomněl, že Rusko stálo i za sestřelením malajského letadla. Bere to jako důkaz, že Rusko nectí suverenitu cizích lidí a nectí ani váhu lidského života. V souvislosti s pádem letadla připomněl, že důležitá byla pozice Holandska, které neztratilo iniciativu a sledovalo dál svoji strategii.

„Potřebujeme, aby to, co se stalo, s námi naši spojenci sdíleli. Musí se zúčastnit toho, co se tu stalo,“ zdůraznil Zaorálek.

„Je možné, že poznatky, které tu byly získány, povedou k dalším zjištěním v jejich zemích,“ uzavřel svoji promluvu bývalý ministr zahraničí.