Máme za sebou nejúspěšnější operaci našich složek v historii, řekl vicepremiér Jan Hamáček. Podařilo se podle něj v Česku rozbít dvě ruské zpravodajské rezidentury, což označil za „fenomenální úspěch“.

„Když jsem to poprvé viděl, díval jsem se na to jako blázen,“ řekl Hamáček ke kauze ruského angažmá ve Vrběticích. Vicepremiér uvedl, že si stojí za všemi kroky, které vláda udělala.

„Vyhodit 18 zpravodajských důstojníků není věc na odpoledne. Chvilku to trvá a my jsme čas zoufale potřebovali. Dělali jsme možná věci, které nebyly pochopitelné a byly méně srozumitelné, ale zapadly do sebe. Chci poděkovat výboru pro bezpečnost, který řekl, že náš postup bere,“ řekl Hamáček.

„Pokud je to stát, který má jednotku zabijáků, tak za to musí mít konsekvence. Vyhodit 18 agentů je minimum. Já si stojím i za větou, že tím utrpí česko-ruské vztahy. Já bych si přál, aby byly ty vztahy dobré. Když tady ale lítá jednotka a zabíjí nám lidi, tak to nepůjde,“ dodal místopředseda vlády.