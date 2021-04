Koalice SPOLU požádala kabinet, aby situaci kolem zapojení Ruska do výbuchu ve Vrběticích nezlehčoval. Chce znát okolnosti a časovou souslednost, jak se vládní členové informace dozvídali a jak s nimi nakládali, a dále žádá mnohem větší diplomatickou ofenzivu.

SPOLU vadí, že vláda bagatelizuje výbuch ve Vrběticích tím, že hovoří o útoku na zboží. „Cizí země provedla násilný akt na území cizího státu. Je potřeba, abychom to pojmenovávali a řekli si, co to znamená,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.

Kvůli tendru na Dukovany, výměně ministra zahraničí i cestě vicepremiéra Jana Hamáčka do Ruska chce SPOLU vědět, kdy se vládní představitelé o zapojení Rusů do výbuchu ve Vrběticích dozvěděli.

Koalice SPOLU žádá také větší diplomatickou ofenzívu. Chce mnohem více vyzývat státy EU a NATO, aby se za Česko postavily. „Je to směšné, když Hamáček požádá o kroky, a je velmi směšné, že to udělal a oni mu nerozuměli,“ řekl Fiala s tím, že vlastně to směšné není.

Vláda musí podle SPOLU reagovat na odvetnou akci ruské strany. „Není možné v případě vyhoštění 18 diplomatů přijmout, že nám vyhostili dvacet diplomatů,“ uzavřel lídr ODS.