Babiš s Hamáčkem projednají další postup vůči Rusku

Premiér Andrej Babiš se po obědě sejde s vicepremiérem a ministrem zahraničí Janem Hamáčkem. Jednat budou o dalším postupu Prahy vůči Moskvě. Diskutovat mají i o možnosti, že Česko vyhostí všechny zaměstnance ruské ambasády a začne stavět diplomatické vztahy od začátku.

Deníku N to potvrdily dva zdroje obeznámené s přípravou schůzky. Babiš ani Hamáček nechtěli téma schůzky upřesnit.

Hamáček včera v ČT řekl, že je ochoten diskutovat o tom, že by Česko vyhostilo všechny ruské diplomaty. „Já jsem připraven diskutovat o všech variantách, včetně toho, že vztahy nastavíme od začátku, to znamená, že je všechny pošleme domů,“ řekl po příletu vyhoštěných českých diplomatů do Prahy.

V tuto chvíli není jasné, jak se státníci rozhodnou, oba nicméně podle informací redakce počítají s tím, že česká odpověď musí být tvrdší, než jaká byla oznámena v sobotu. Jednou ze zvažovaných možností je i to, že Česká republika pouze dorovná počty vyhoštěných diplomatů, aby odpovídaly tomu, kolik lidí Rusko vyhostilo Česku.

Česká republika v sobotu vypověděla 18 ruských špionů, kteří pracovali na ambasádě pod diplomatickým krytím. A to v reakci na zveřejnění informací, že ruská vojenská rozvědka GRU stála za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích. Rusko v reakci vypovědělo 20 českých diplomatů z Moskvy a další nediplomatický personál.