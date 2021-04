„Nemá cenu tady někoho pranýřovat za jeden výrok,“ řekl v reakci na „útok na zboží“ místopředseda vlády Jan Hamáček. Rusko podle něj nyní udělá všechno pro to, aby se z celé situace dostalo.

„Za poslední dobu jsme všichni řekli spoustu věcí a nemá smysl se teď předhánět, co kdo řekne a jaké bude nejsilnější slovo. Jde mi o to, že tady došlo k útoku dvěma agenty, který byl atribuován ČR, a my na to reagujeme velmi tvrdě,“ zmínil Hamáček.

„Některé věci se povedly méně a bohužel komunikace byla asi něco, kde jsme si měli dát lepší pozor. Za to se omlouvám, ale za mě se počítá výsledek a je to obrovský úspěch bezpečnostních služeb,“ řekl vicepremiér Jan Hamáček k otázkám ohledně své plánované cesty do Moskvy. Deníku N dříve řekl, že šlo od začátku o zastírací manévr.