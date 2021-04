V Semilech odvolali ředitele školy, který odmítl testování žáků

V Semilech dnes odvolali ředitele waldorfské školy Ivana Semeckého, který umožnil chodit do školy i dětem, jejichž rodiče odmítají testování. O jeho odvolání jednala rada města včera dlouho do noci, rozhodnutí bylo jednomyslné.

Podle starostky Jitky Mlejnkové (Volba pro Semily) neměla radnice jinou možnost. Vědomé porušování povinností stanovených mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví pokračovalo podle starostky na škole i tento týden.

„Situace ve Waldorfské základní a střední škole Semily se od předchozího týdne nijak nezměnila. Pan ředitel na jednání rady města žádal o více času, ale z jeho strany nebyl učiněn žádný vstřícný krok. I když si škola na pondělní testování nakoupila plivací Ag testy, výsledek byl stejný – ve škole bylo z rozhodnutí pana ředitele přítomno 44 dětí, u kterých nebylo provedeno testování,“ zdůvodňuje rozhodnutí radnice.

Největším problémem mimořádného opatření a metodiky ministerstva školství je podle Semeckého to, že sáhla na základní práva občanů. „Zakazuje dětem chodit do školy a popírá práva rodičů, aby rozhodovali o svých dětech,“ doplnil. Navíc podle něj mění školy v testovací centra a to také není v pořádku. Většina rodičů se ale testování nebrání, bez testů zůstává podle Semeckého necelá třetina školáků. „Z těch, kteří se testovali, nebyl jediný pozitivní,“ řekl v pondělí Semecký. (ČTK)