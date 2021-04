Komentář Štěpána Kmenta: Na stůl poslanců se ze Senátu vrací zásadní novela zákona o pedagogických pracovnících. Počítá se zásadním rozvolněním požadavků na kvalifikaci učitelů, protože se jich na školách nedostává. Je to ale skutečně to, co naše školství potřebuje?