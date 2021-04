Ve věku 93 let zemřel bývalý viceprezident Spojených států amerických Walter Mondale. Funkci zastával v době prezidentství Jimmyho Cartera v letech 1977 až 1981, v roce 1984 byl neúspěšným vyzyvatelem Reagana v boji o post hlavy státu. O jeho úmrtí informovala rodina. (WP)

JUST IN: Former Vice President Walter Mondale has died. “It is with profound sadness that we share news that our beloved dad passed away today in Minneapolis, Minnesota,” his family said in a statement tonight. The 1984 Democratic presidential nominee was 93. pic.twitter.com/XrtbUrnwka

— Tom Hauser (@thauserkstp) April 20, 2021